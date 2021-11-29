عاجل
نائب رئيس جامعة إيست لندن للتعليم عن العاصمة الإدارية: تصميمها رائع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنظم الملتقى التوظيفي… اليوم أحمد ناجي : أرفض العمل في الزمالك.. واستبعاد أبو جبل من المنتخب قرار ليس فنيا جدل بسبب الضبطية القضائية بإعلام النواب.. هاني شاكر : عندما يكون فيديو على يوتيوب لأغاني فيها أشياء سيئة أو مخلة وبعضها " زبالة " ماذا نفعل كنقابة.. "وصلنا إلى مرحلة صعبة” حبس سيدتين و 5 أخرين لاتهامهم باختطاف سيدة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدتين و 5 أخرين لاتهامهم باختطاف سيدة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس سيدتين و 5 آخرين لاتهامهم باختطاف سيدة واجبارها على توقيع ايصالات امانه بالقاهرة 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من مواطن مقيم بدائرة النزهة، قرر بتلقيه إتصال هاتفى من شخص أخبره خلاله بإحتجاز شقيقته وطلب منه الحضور وتسليمه بطاقتها الشخصية مقابل إطلاق سراحها وحال توجهه لمسكن شقيقته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) تبين له عدم تواجدها بالشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم المذكور وتبين أنه عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج .

وبمواجهته إعترف بقيامه وآخرين بإحتجاز المجنى عليها بشقة كائنة بدائرة القسم، وتم استهداف الشقة، وأمكن ضبط 6 أشخاص "من بينهم سيدتين" ، وبصحبتهم المجنى عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظراً لمرض نجلتها قامت بالإستعانة بالمجنى عليها " معالجة روحانية " لحضور جلسات بالشقة سكنها لمعالجتها، إلا أن المجنى عليها توقفت عن حضور الجلسات وإكتشفت سرقة مبلغ مالى، وقطعة مشغولات ذهبية .

فاختمرت فى ذهنها فكرة إستدراجها وإكراهها على توقيع إيصالات أمانه لإجبارها على معالجة نجلتها ورد المبلغ المالى وقطعة المصوغات المستولى عليهما، واتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها .

وفى سبيل ذلك قام إثنين من المتهمين بإنتحال صفة" رجال شرطة " وقاما باستدراجها للشقة محل الواقعة بدعوى حضور جلسات روحانية لمعالجة أحد أقاربهما، وفور وصولها فوجئـت بـتـواجـد بـاقى المتهمين ، وقاموا بإحتجازها بالشقة والشروع فى إكراهها على توقيع إيصالات أمانه عقب تحصلهم على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها للتأكد من البيانات .

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهمة المذكورة أيدوها ، وبمواجهة المجنى عليها أنكرت إرتكابها واقعة السرقة .

وأضافت بقيامها باقتراض مبلغ مالي من المتهمة الثانية لمرورها بضائقة مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة بطاقة الرقم القومي ضائقة مالية الرقم القومي جمع المعلومات لنيابة العامة رجال شرطة توقيع إيصالات أمانة قسم شرطة المرج إطلاق سراح

ترشيحاتنا

الصين تعيد الإغلاق من جديد بمناطق في الشمال بسبب كورونا

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 29- 11- 2021

هل يجوز صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟.. الإفتاء ترد

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

بمشاركة الأهلي .. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

من أجل كتابة تاريخ جديد لمصر وسط الكبار.. فرص محمد صلاح في الفوز بـ الكرة الذهبية 2021 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ