حبس سيدتين و 5 أخرين لاتهامهم باختطاف سيدة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة

أمرت النيابة العامة بحبس سيدتين و 5 آخرين لاتهامهم باختطاف سيدة واجبارها على توقيع ايصالات امانه بالقاهرة 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من مواطن مقيم بدائرة النزهة، قرر بتلقيه إتصال هاتفى من شخص أخبره خلاله بإحتجاز شقيقته وطلب منه الحضور وتسليمه بطاقتها الشخصية مقابل إطلاق سراحها وحال توجهه لمسكن شقيقته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) تبين له عدم تواجدها بالشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم المذكور وتبين أنه عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج .

وبمواجهته إعترف بقيامه وآخرين بإحتجاز المجنى عليها بشقة كائنة بدائرة القسم، وتم استهداف الشقة، وأمكن ضبط 6 أشخاص "من بينهم سيدتين" ، وبصحبتهم المجنى عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظراً لمرض نجلتها قامت بالإستعانة بالمجنى عليها " معالجة روحانية " لحضور جلسات بالشقة سكنها لمعالجتها، إلا أن المجنى عليها توقفت عن حضور الجلسات وإكتشفت سرقة مبلغ مالى، وقطعة مشغولات ذهبية .

فاختمرت فى ذهنها فكرة إستدراجها وإكراهها على توقيع إيصالات أمانه لإجبارها على معالجة نجلتها ورد المبلغ المالى وقطعة المصوغات المستولى عليهما، واتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها .

وفى سبيل ذلك قام إثنين من المتهمين بإنتحال صفة" رجال شرطة " وقاما باستدراجها للشقة محل الواقعة بدعوى حضور جلسات روحانية لمعالجة أحد أقاربهما، وفور وصولها فوجئـت بـتـواجـد بـاقى المتهمين ، وقاموا بإحتجازها بالشقة والشروع فى إكراهها على توقيع إيصالات أمانه عقب تحصلهم على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها للتأكد من البيانات .

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهمة المذكورة أيدوها ، وبمواجهة المجنى عليها أنكرت إرتكابها واقعة السرقة .

وأضافت بقيامها باقتراض مبلغ مالي من المتهمة الثانية لمرورها بضائقة مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.