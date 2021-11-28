جنايات المنصورة تقضى بحبس شاب عامين هتك عرض فتاة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، ‏اليوم، بمعاقبة طالب بالحبس ‏مع الشغل لمدة سنتين بعد اتهامه بهتك عرض طفلة لم تتجاوز 18عاما وقت ارتكاب الواقعة، ‏حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز 18 عاما وقفت ارتكاب الواقعة، هتك عرض الجني ‏عليها بغير قوة أو تهديد، وامتد الأمر علي مدار عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد محمد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو ‏زيد،‎ ‎في القضية رقم 6859 لسنة 2021 جنايات قسم ثان ‏المنصورة، والمقيدة برقم 1723 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة.‏

وأحيل المتهم "مهند طارق أحمد البرهمتوشي" لأنه في غضون الفترة من 10/2012 حتى 10/2014 ‏بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز ‏‏18 عاما من العمر وقت ارتكاب الواقعة، هتك عرض المجني عليها الطفلة "ندي م. ع"؛ بغير ‏قوة أو تهديد بأن تقابل معها بمسكنه مستغلا حداثة سنها، وهتك عرضها علي النحو المبين ‏بالتحقيقات.‏

‏وشهدت المجني عليها "ندي م. ع." ، أنها علي أثر علاقتها العاطفية مع المتهم تقابلا في سكنه ‏وهتك عرضها مستغلا حداثة سنها في ذلك التوقيت وأعزت قصده إلي هتك عرضها، وتوصلت ‏تحريات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلي صحة الواقعة وفق تصوير المجني عليها.‏

وثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب متكررة الاستعمال من قديم منذ فترة زمنية ‏يتعذر تحديدها، و ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن صورة المجني عليها ‏الطفلة مطابقة للصورة الظاهرة بمقطع فيديو مرئي يتضمن محتوي جنسي لها واتفاق الشكل العام ‏والقياسات لمنظر الجاني فيمت بينهما.‏