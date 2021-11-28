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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المنصورة تقضى بحبس شاب عامين هتك عرض فتاة

هيىة المحكمه اثناء
هيىة المحكمه اثناء النطق بالحكم

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، ‏اليوم، بمعاقبة طالب بالحبس ‏مع الشغل لمدة سنتين بعد اتهامه بهتك عرض طفلة لم تتجاوز 18عاما وقت ارتكاب الواقعة، ‏حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز 18 عاما وقفت ارتكاب الواقعة، هتك عرض الجني ‏عليها بغير قوة أو تهديد، وامتد الأمر علي مدار عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد محمد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو ‏زيد،‎ ‎في القضية رقم 6859 لسنة 2021 جنايات قسم ثان ‏المنصورة، والمقيدة برقم 1723 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة.‏

وأحيل المتهم "مهند طارق أحمد البرهمتوشي" لأنه في غضون الفترة من 10/2012 حتى 10/2014 ‏بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز ‏‏18 عاما من العمر وقت ارتكاب الواقعة، هتك عرض المجني عليها الطفلة "ندي م. ع"؛ بغير ‏قوة أو تهديد بأن تقابل معها بمسكنه مستغلا حداثة سنها، وهتك عرضها علي النحو المبين ‏بالتحقيقات.‏

‏وشهدت المجني عليها "ندي م. ع." ، أنها علي أثر علاقتها العاطفية مع المتهم تقابلا في سكنه ‏وهتك عرضها مستغلا حداثة سنها في ذلك التوقيت وأعزت قصده إلي هتك عرضها، وتوصلت ‏تحريات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلي صحة الواقعة وفق تصوير المجني عليها.‏

وثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب متكررة الاستعمال من قديم منذ فترة زمنية ‏يتعذر تحديدها، و ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن صورة المجني عليها ‏الطفلة مطابقة للصورة الظاهرة بمقطع فيديو مرئي يتضمن محتوي جنسي لها واتفاق الشكل العام ‏والقياسات لمنظر الجاني فيمت بينهما.‏

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