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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..رجال السياسة والقضاء ووزراء الحكومة ومشاهير الفن والرياضة يوجهون التهنئة لصدى البلد ومحمد أبو العينين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

نجاح إصرار عزيمة.. نجوم الكرة يهنئون صدى البلد بمرور 10 سنوات على انطلاقها
عرضت قناة صدى البلد، تقريرا يرصد تهنئة نجوم الرياضة لقناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها.
 


كبير خبراء بشركة فايزر: لا نستطيع الحكم علي متحور أوميكرون حتي الآن
قال الدكتور أشرف الفقي مدير وكبير خبراء الادارة العلمية للتطوير والبحوث بشركة فايزر، إن شركته تستعد  لمواجهة  متحور "أوميكرون"  كون الأوضاع الحالية تستحق التحقق والترصد لبحث تطورات المتحور الطارئ".

أبو العينين يوجه رسالة للعاملين في صدى البلد بمناسبة مرور 10 سنوات على الانطلاق.. فيديو
هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، العاملين في قناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاق القناة.

 

وزير المالية يهنئ صدى البلد بمرور 10 سنوات: تقدم برامج متميزة
هنأ محمد معيط وزير المالية، قناة صدى البلد بمرور 10 سنوات على إنشائها، قائلا إن صدى البلد قناة متميزة وتحتوي على العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة، وأتمنى للعاملين بها المزيد من النجاح والتقدم.

أستاذ فيروسات تكشف موعد إنتاج لقاح يقاوم المتحور الجديد ..فيديو
قالت الدكتورة سماح علي لطفي أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام القومي ، إن فيروس كورونا حدث له حتي الأن 5 تحورات ، مؤكدة أن فيروس كورونا يظل في تحوراتة حتي يثبت نفسه .


مذيع صدى البلد: كنا بنشتغل 18 ساعة يوميا عقب أحداث 2011
تحدث الإعلامي أحمد مجدى، مقدم برنامج "بدون حظر" عن تجربة العمل بقناة "صدى البلد".

 

وزيرة البيئة: ربط الاقتصاد بالتغير المناخي مهم جدًا| فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن طرح قضية تغير المناخ تعتبر مثل المثلث تنحصر بين 3 أمور مهمة، وهي: الطبيعة والاقتصاد والسياسة، ويجب النظر إليها بشكل عميق، مؤكدا أن مصر موجودة في مجموعة الصين والـ 77، والمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية، وكل ذلك يعطي نوعا من الثقل.

مفاجأة في بداية السنة الجديدة.. شيرين سليمان ترسل قبلاتها لمشاهدي صدى البلد
عبرت الإعلامية، شيرين سليمان مقدمة برنامج "سبوت لايت" عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى احتفالية قناة صدى البلد.


وزارة الصحة توجه طلبا مهما لـ المصريين بشأن متحور كورونا الجديد
ناشد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، المواطنين بعدم الذعر أو الانسياق خلف الشائعات المنتشرة بشأن المتحور الجديد "أوميكرون"، وألا يستبقوا الأحداث، قائلاً: "هذه الشائعات يكون لها أبعاد سياسية". 
 


التعليم العالي عن تأجيل الدراسة بسبب أوميكرون: أحلام وأمنيات
ناشد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، المواطنين بعدم الخوف أو الانسياق خلف الشائعات المنتشرة بشأن المتحور الجديد "أوميكرون"، وألا يسبقوا الأحداث، قائلاً إن "هذه الشائعات يكون لها أبعاد سياسية".

قاضي محاكمة القرن: صدى البلد القناة الوحيدة التي قبلت إذاعة المحاكمة لايف
هنأ المستشار محمود كامل الرشيدى، "قاضى محاكمة القرن"، قناة صدى البلد والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة القناة والإعلامي أحمد موسى بمرور 10 سنوات على أنشائها.
 

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