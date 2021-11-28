وزارة الصحة توجه طلبا مهما لـ المصريين بشأن متحور كورونا الجديد

ناشد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، المواطنين بعدم الذعر أو الانسياق خلف الشائعات المنتشرة بشأن المتحور الجديد "أوميكرون"، وألا يستبقوا الأحداث، قائلاً: "هذه الشائعات يكون لها أبعاد سياسية".

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"،: "أنا أرى أن ما يدور في العالم بشأن هذا المتحور، هو شيء من المبالغة بشكل كبير للغاية وليس حقيقيا".

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة إلى أن اجتماع المجموعة الطبية اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي كان يهدف لتوضيح فكرة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ومدى خطورته، والتشديد على الاجراءات الطبية والوقائية اللازمة لتفادي أي مفاجآت.

ونوه خالد عبد الغفار بأن الدولة المصرية تمتلك الكثير من العلماء والباحثين، سواء في المعامل المركزية بوزارة الصحة، أو بالمعامل الخاصة بمركز البحوث والجامعات المصرية، ومستشفى 57357؛ وهو ما يتيح لها القيام بما يُسمى بـ التسلسل الجيني للفيروس.

وكشف القائم بأعمال وزير الصحة، عن عدم ظهور المتحور الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن، معقبا: "خلال متابعتنا للتسلسل الجيني، والكشف عن المتحورات خلال الـ48 ساعة الماضية؛ لم يثبت أن المتحور الجديد أوميكرون موجود في مصر حتى الآن".