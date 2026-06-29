أنشيلوتي: مواجهة البرازيل ضد اليابان لن تكون سهلة.. ومنافسنا يجيد صناعة الخطورة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن مواجهة اليابان في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشدداً على احترامه لقدرات المنتخب الياباني.

وقال أنشيلوتي: "لا أرى هذه المباراة نزهة أو فوزاً سهلاً بالنسبة لنا، ستكون هناك تضحيات ولحظات خطيرة خلال اللقاء، واليابان ليست منتخباً يمكن الاستهانة به في هذه البطولة".

وأضاف: "شاهدت مدى الصعوبة التي فرضها المنتخب الياباني على هولندا، صاحبة أحد أقوى خطوط الدفاع في البطولة، لكن ذلك لن يمنعنا من اللعب بالطريقة التي نعتقد أنها ستقودنا للفوز".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن المنتخب الياباني يتميز بالعمل الجماعي والضغط المستمر، قائلاً: "إنه فريق منظم وعدواني في أدائه، لا يعتمد على التكتل الدفاعي، بل يجعل الأمور صعبة دائماً على دفاعات منافسيه. تابعت ثلاثاً من مبارياته في دور المجموعات، وأعتقد أن المباراة لن تكون بالسهولة التي يتصورها كثيرون".