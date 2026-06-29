أندية ليبية والأفريقي يتنافسون على ضم سيف الجزيري

اقترب التونسي سيف الجزيري، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من إنهاء مشواره مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تلقيه عدة عروض خارجية تمهيدًا للرحيل عن القلعة البيضاء.

وشهدت الأيام الماضية اهتمام عدد من أندية الدوري الليبي بالحصول على خدمات المهاجم التونسي، إلى جانب تقارير أشارت إلى دخول نادي الأفريقي التونسي في سباق التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

يأتي ذلك بعد أن استقرت إدارة الكرة في الزمالك على فتح باب رحيل اللاعب، ضمن خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني.

ويفاضل الجزيري حاليًا بين العروض المقدمة إليه، في انتظار حسم ملف رحيله بشكل نهائي، عقب التوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن مستحقاته المالية وآلية إنهاء التعاقد.