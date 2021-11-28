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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التعليم العالي عن تأجيل الدراسة بسبب أوميكرون: أحلام وأمنيات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي

ناشد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، المواطنين بعدم الخوف أو الانسياق خلف الشائعات المنتشرة بشأن المتحور الجديد "أوميكرون"، وألا يسبقوا الأحداث، قائلاً إن "هذه الشائعات يكون لها أبعاد سياسية".

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"ً: "أنا أرى أن ما يدور في العالم بشأن هذا المتحور، شيء من المبالغة بشكل كبير للغاية وليس حقيقي".

ونوه وزير التعليم العالي بأن هذه التحورات الفيروسية أمر طبيعي، ولكن ليس هناك أي نية لتأجيل الدراسة، معقباً: "ديه أحلام وأمنيات للي بيفكر في تأجيل الدراسة بس".

وتابع خالد عبد الغفار: "إلى الآن لا يوجد أي نوع من التخوف من المتحور الجديد أوميكرون، حتى يثبت العكس".

وأشار وزير التعليم العالي إلى تلقي الطالب الجامعي للقاح، قائلاً: "محققيين نتائج رائعة حتى الآن بالنسبة للقطاع التعليمي الجامعي، حيث وصلنا لـ 1.8 مليون طالب حتى الآن"، مشيراً إلى التوسع في نقاط ومراكز تلقي اللقاح في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكمل خالد عبد الغفار: "نمتلك أكثر من 100 مليون جرعة ، وتلقينا أمس حوالي 3.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، واليوم تلقينا حوالي 3.2 مليون جرعة من لقاح جونسون ... الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتوفر للمواطن لقاح آمن وفعال".

التعليم العالي المتحور الجديد أوميكرون الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة تأجيل الدراسة

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