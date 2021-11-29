محدش يقدر.. حفيد الفنان رشوان توفيق : محجرناش عليه وهذه الحقيقة

روى محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق كواليس ما حدث بينه وبين جده، قائلا:" أنا مش طالع أرد على جدي أنا طالع أرد على الناس اللي حرفت كلام جدي".

وأضاف “محمد عصام” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :" الناس حرفت الكلام وقالت أن القضايا المرفوعة قضايا حجر..متابعا: القضايا عبارة عن إلغاء توكيل وبطلان عقد بيع فيلا".

وأردف: الأستاذ رشوان توفيق قام برفع قضية على والدتي دون علمها..وتفاجئنى بالأمر، متابعا: الحاج رشوان كان بيعدل بين أولاده وبيجيب للكل زي بعض".



وأكمل: رشوان توفيق وهب الشاليهات إلى جدتي، وبعدها قامت جدتي بتوزيع الشاليهات بالتساوي على بناته، مسترسلا:" أنا بدافع عن والدتي وهي مش هتستحمل الهجوم".

وأكد على أنهم لم يقوموا بالحجر على جده، متابعا:" إحنا محجرناش على الحاج رشوان ومحدش يقدر يتطاول عليه"، متابعا:" هو جدي وجزمته على رقبتي ولكننا نتعرض لهجوم بشع".

وأوضح :رشوان توفيق خيره عليا وعلى والدتي..ولكن المشكلة كانت عائلية وتم نشرها على السوشيال ميديا بشكل خاطئ.

