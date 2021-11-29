لو اتكلمت هحكي.. نجلة الفنان رشوان توفيق تهدد أبن شقيقتها على الهواء

تحدث هبة رشوان توفيق، نجلة الفنان رشوان توفيق، عن ماحدث بين والدها وأبن شقيقتها، قائلة: والدي أراد أن يعدل بيننا وبين ابنه أخي الراحل، متابعة: "القضية متروكة أمام القضاء وهو من يقرر ما حدث من والدي صحيح أم لا.

ووجهت حديثها لـ أبن شقيقتها، قائلا:" على فكرة أنا مخبية حدوته حلوة محدش اتكلم فيها ولو زود في الكلام أنا هحكيها"، متابعة:" الكلام اللي هو قاله النهاردة عن والدي قمة التشهير".

وأردفت “هبة رشوان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :" عشان إحنا عائلة واحدة هتحفظ بالجزء اللي عندي دا وإحنا هنستنى قرار المحكمة".



وفي نفس السياق:روى محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق كواليس ما حدث بينه وبين جده، قائلا:" أنا مش طالع أرد على جدي أنا طالع أرد على الناس اللي حرفت كلام جدي".

وأضاف “محمد عصام” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :" الناس حرفت الكلام وقالت أن القضايا المرفوعة قضايا حجر..متابعا: القضايا عبارة عن إلغاء توكيل وبطلان عقد بيع فيلا".

وأردف: الأستاذ رشوان توفيق قام برفع قضية على والدتي دون علمها..وتفاجئنى بالأمر، متابعا: الحاج رشوان كان بيعدل بين أولاده وبيجيب للكل زي بعض".