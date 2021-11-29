عبد الفتاح: 10% فقط من الحكام يصلحون لمباريات الدوري الممتاز

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن 10 % فقط من الحكام يصلحون لإدارة مباريات الدوري، مشيرًا إلى أنه اعترف أن الأمور صعبة منذ بداية تولية المسؤولية.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" 10 % فقط من الحكام يصلحون لإدارة مباريات الدوري، ولابد أن نكون منصفين بسبب تطور التحكيم خلال الفترة الماضية ".

وأردف : "البعض يحملني ما حدث قبل قدومي ولا أحصل على "مليم" من منصبي كرئيس في لجنة الحكام، و ليس معي عصا سحرية، ونحتاج بعض الوقت لإعداد كوادر جديدة في التحكيم المصري".

وعن تأخير عقوبة حكم مباراة القمة، أوضح عبد الفتاح أن الحكم محمد عادل أخطأ حين تحدث في وسائل الإعلام على قرارات تحكيمية اتخذها خلال المباراة وهذا وممنوع.

وتابع:" في نفس الوقت أبلغت محمد عادل أنه من افضل حكام مباريات القمة على مر التاريخ".

وأكمل:" الكلام عن الإدارة والاحتواء كلام صحيح في علم التحكيم وعقوبة الحكم جاءت بسبب تصريحاته بعد المباراة، و الاحتواء تعني إدارة اللاعبين، وفي بعض الأندية توقع عقوبات قاسية وبعد الاجتهاد من اللاعب ترفع العقوبة وهذا أيضا احتواء".

وأتم تصريحاته:" حتى التحكيم يعتبر إدارة، والتحكيم مثل الطبيب وهناك احتواء لبعض المواقف للحفاظ على المباراة، ومشكلتنا أن الناس تخاف من الأهلي والزمالك والتعصب من البعض الذي يؤدي إلى ما نحن عليه الآن".