هيكون ضربة معلم".. مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس يكشف موعد ظهور لقاح "فالنيفا"

كشف أحمد يوسف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أنه لاول مرة أنه لأول مرة فرنسا تتعاون مع النمسا في تصنيع اللقاح "فالنيفا" مؤكداً أن اللقاح الفرنسي وصل للمرحلة الثالثة وقد يظهر في أبريل المقبل".

كاشفاً في لقاء عبر تطبيق سكايب خلال " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن ماكرون يريد إظهار لقاح "فالنيفا" قبل الانتخابات وهذا يعني أن السياسة دخلت في هذه المسألة ،وكشف أن وضع فيروس كورونا في فرنسا أفضل بكثير من السابق..والحكومة قامت بتطعيم 55 مليونا والرئيس طالبهم بالحصول على الجرعة الثالثة.



واوضح أن متحور أوميكرون سبب هلعاً بين الفرنسيين قائلاً : " اكتشفنا حالتين من متحور أوميكرون.. والفرنسيون لديهم هاجس كبير.

وتابع : " إذا استطاعت فرنسا تصنيع لقاح فالنيفا سريعا ستكون "ضربة معلم من ماكرون".