ارتفاع جديد.. الصين تسجل 21 إصابة محلية جديدة بالفيروس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 21 إصابة محلية بالفيروس، و20 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 22 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 456 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 98672 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات منذ يناير عند 4636.

وقالت دراسة أجراها علماء رياضيات في جامعة بكين، أمس الأحد، إن الصين قد تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يومياً بـ فيروس كورونا إذا تخلت عن سياساتها الصارمة من خلال رفع قيود السفر.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال العلماء في التقرير الذي نشره المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الصين لا تستطيع رفع قيود السفر دون وجود لقاحات أكثر كفاءة أو علاجات محددة.

وباستخدام بيانات شهر أغسطس من أمريكا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإسرائيل قدّر علماء الرياضيات النتائج المحتملة إذا تبنت الصين نفس أساليب مكافحة الأوبئة التي تتبعها تلك الدول.