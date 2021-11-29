بمشاركة الأهلي .. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، 29 نوفمبر، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021 في مقره بمدينة زيورخ السويسرية.

ولم يُحدد "فيفا" موعدًا رسميًا لإقامة البطولة، ولكن من المرجح أن تُقام مع بداية عام 2022، حيث كان من المُقرر أن يُقام كأس العالم للأندية 2021 في اليابان خلال ديسمبر، ولكن تم إسناد التنظيم لدولة الإمارات العربية الشقيقة ليتأجل موعد الانطلاق.

ويشارك النادي الأهلي المصري، في تلك البطولة بعد نجاحه في الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث توج باللقب الإفريقي العاشر في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتُعد تلك هي المرة السابعة للأهلي أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، والثانية على التوالي، حيث شارك في العام الماضي 2020، وحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز بمباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح على نادي بالميرس البرازيلي.

وسيتواجد في البطولة، 3 أندية عربية، هي الأهلي والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي كمُنظم للبطولة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية



تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت "القاهرة"، السابعة مساءً بتوقيت "مكة المُكرمة".

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية



سيتم بث مراسم القرعة على جميع منصات "فيفا" الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وسيشارك قائد تشيلسي وإنجلترا السابق، جون تيري، في المراسم.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021



- الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال إفريقيا.

- الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.

- مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

- أوكلاند سيتي (نيوزيلاند) المرشح للمشاركة من قارة أوقيانوسيا عقب إلغاء بطولة دوري الأبطال هناك هذا العام.

- تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.

- الجزيرة (الآمارات) بطل الدوري الآماراتي كمنظم للبطولة.

- بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية "كوبا ليبرتادورس".