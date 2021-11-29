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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي..

السعودية: تمدد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل حتي 31 يناير 2022

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة ، كشف عن إصدار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية الإقامات  وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلي 31 يناير 2022.

وأشار الملحق العمالى  وليد عبد الرزاق أحمد،   رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، إلي أن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتاشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي ، منوها إلي أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية ، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19) ، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ، تسهم في التخفيف  من الآثار الاقتصادية والمالية .

وقال : إن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلي مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج . 

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IMG_0108
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي جدة السعودية كورونا تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة صلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل

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