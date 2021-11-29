عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبا مبارك: شعرت بالظلم فنيا بعض الأوقات

صبا مبارك
صبا مبارك

أكدت الفنانة الأردنية صبا مبارك تعرضت للظلم فى بعض الأوقات ، حيث شعرت أن بعض الأدوار الجيدة تذهب إلى فنانات أخريات ولا ترشح لها . 

وتابعت صبا مبارك فى تصريحات خاصة ، أنها شعرت فى بعض اللحظات باليأس ، ولكن فى النهاية يسيطر عليها إحساس التحدى . 

وتابعت صبا مبارك حديثها قائلة : الا أفضل الاستعجال فى تحقيق النجاح فى الوسط الفنى ، فالأهم تقديم أعمال ستظل حية فى وجدان المشاهدين ، ويفتحر بها أبنى . 

وكان قد عرض يوم السبت الماضى  علي المسرح الكبير للفنانة صبا مبارك الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"،  لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، وانطلق في تمام الساعة الـ 6:30 مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية .

أسماء جلال : بحب صبا مبارك وبشوفها ممثلة قوية جدا ..فيديو

صبا مبارك: الجمهور المصرى فاجئني واخترت شخصيتي في بنات عبد الرحمن بنفسي

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

يشار زيد أبو حمدان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجيستير في صناعة السينما من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل دوليا كمساعد مخرج ومنتج ومراسل تلفزيوني، وفي عام 2009، أسس شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة حتى الآن، فيما فاز فيلمه الأول "برام وحمزة" بجوائز دولية.

صبا مبارك مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي فيلم بنات عبد الرحمن القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة

ترشيحاتنا

"تويوتا"25 و"الجافي"5.. دعم مصر بـ30 سيارة مخصصة ومجهزة لنقل اللقاحات

بعد فتح الطيران المباشر| تعرف على الرسوم الجديدة للعمرة.. وهذه عقوبات الشركات المخالفة

تحسن طفيف.. الإحصاء تكشف عن نسب المواليد لعام 2020

أبرزها بطارية 8000 مللى أمبير.. فيفو تطور تابلت بمواصفات عملاقة

نائب الرئيس يمثل الهلال السعودي في قرعة كأس العالم للأندية

بشرة خير| منظمة الصحة العالمية تتراجع: متحور أوميكرون ليس شديد الخطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

إبراهيم سعيد: بن شرقي وقع للنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

فيديو

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ