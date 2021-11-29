صبا مبارك: شعرت بالظلم فنيا بعض الأوقات

أكدت الفنانة الأردنية صبا مبارك تعرضت للظلم فى بعض الأوقات ، حيث شعرت أن بعض الأدوار الجيدة تذهب إلى فنانات أخريات ولا ترشح لها .

وتابعت صبا مبارك فى تصريحات خاصة ، أنها شعرت فى بعض اللحظات باليأس ، ولكن فى النهاية يسيطر عليها إحساس التحدى .

وتابعت صبا مبارك حديثها قائلة : الا أفضل الاستعجال فى تحقيق النجاح فى الوسط الفنى ، فالأهم تقديم أعمال ستظل حية فى وجدان المشاهدين ، ويفتحر بها أبنى .

وكان قد عرض يوم السبت الماضى علي المسرح الكبير للفنانة صبا مبارك الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، وانطلق في تمام الساعة الـ 6:30 مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية .

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

يشار زيد أبو حمدان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجيستير في صناعة السينما من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل دوليا كمساعد مخرج ومنتج ومراسل تلفزيوني، وفي عام 2009، أسس شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة حتى الآن، فيما فاز فيلمه الأول "برام وحمزة" بجوائز دولية.