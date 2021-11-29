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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد |هنا الزاهد في أحدث ظهور لها من الرياض

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها فيديو جديدا في أحدث ظهور لها بالسعودية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة مميزة من داخل السيارة في الرياض، وحازت على إعجاب متابعيها .

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وتشارك الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، في فعاليات موسم الرياض بالسعودية، من خلال مسرحية "جوازة معفرتة"، والتي تشهد وقوفهما معا علي المسرح للمرة الأولي.

 

وتعد مسرحية "جوازة معفرتة"، هى ثانى مشاركات هنا الزاهد المسرحية بعد "أهلا رمضان" التى قدمتها منذ سنوات مع الفنان  محمد رمضان، والفنانة روجينا، وشيماء سيف، ومحمد على رزق، وإخراج خالد جلال، وعرضت على مسرح الهرم.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، كان مسلسل "النمر"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

 

وحرصت هنا الزاهد على مشاركة متابعيها صور جديدة لها من تكريمها في مهرجان نجم العرب و ذلك على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت هنا الزاهد علي الصور قائلة: "مهرجان نجم العرب.. افضل ممثلة كوميدية عن مسلسل حلوة الدنيا سكر".


وتابعت: "شكرا لكل واحد صوت لي 🤍 وشكرا أستاذ كريم ابو ذكري ، شكرا استاذ خالد الحلفاوي، شكرا شركة سينرچي، و كل ابطال الحواديت محمد كيلاني، محمود عبد المغني، احمد حاتم، سلطان، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، اوتاكا، مروة عبد المنعم. من غيركوا مكنتش هيطلع المسلسل كده".

 

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة جذابة، مرتدية جمبسوت باللون الأسود لامع بالترتر مكشوفا من الأكتاف مما يبرز جمالها وأنوثتها.

احمد فهمي و زوجته هنا الزاهد جوازة معقربة صور هنا الزاهد اطلالات هنا الزاهد

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