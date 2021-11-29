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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحوراته غير مسبوقة.. الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات مرتبطة بـ أوميكرون

شعار الصحة العالمية
شعار الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأضافت الصحة العالمية في إحاطة جديدة لها خاصة بالمتحور الجديد، اليوم الاثنين، أن أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من التحورات بعضها يثير القلق لآثاره المحتملة على مسار الجائحة، مؤكدة احتمال زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" على الصعيد العالمي مرتفع.

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وأشارت في الإحاطة إلى أنه "نظرًا للطفرات التي قد تمنح إمكانية نقص المناعة وقابلية الانتقال المحتملة.. تم تقييم المخاطر العالمية الشاملة المتعلقة بالمتحور الجديد على أنها عالية جدًا".

وأكدت أنه بالنظر إلى خصائص "أوميكرون" يمكن أن يكون له طفرات في المستقبل ولها عواقب وخيمة، مطالبة العالم بعدم الشعور بالخوف والذهول من العناوين والأنباء المتعلقة بالمتحور الجديد.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء المكونة من 194 دولة، إلى الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي متحور "أوميكرون"، مناشدة إياهم الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاح كورونا.

كما طالبت الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب، مؤكدة أن ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن اختبارات "بي سي آر" PCR لا تزال فعالة في الكشف عن المتحور الجديد "أوميكرون"، مشيرة إلى أن هناك دراسات جارية من أجل قياس مدى فعالية الأدوات الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض.

وقالت المنظمة إن اختبارات "PCR" تواصل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بـ"أوميكرون".

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس قد ازداد في أجزاء من جنوب القارة الأفريقية والتي تأثرت بهذا المتحور، لكن الدراسات الوبائية جارية لفهم ما إذا كان هذا بسبب أوميكرون أو يعود إلى عوامل أخرى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال أم أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك السلالة دلتا شديد الانتقال والمنتشر عالميًا.

لكنها طالبت بالإبقاء على الحدود مفتوحة، وذلك عقب قرار عدد من الدول الإغلاق مع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية وفيات المتحور الجديد لفيروس كورونا اوميكرون

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