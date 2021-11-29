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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال خمس سنوات

الجناح الكورى بمعرض إيديكس: مصر قادرة على الإنتاج المحلي بعمق 50% لمنظومة التسليح بالكامل

الجناح الكورى بمعرض
الجناح الكورى بمعرض إيديكس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجناح الكوري، خلال جولته بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 فى دورته الثانية.

وخلال التفقد، قال أحد المسئولين عن الجناح الكوري، إنه يتم الترتيب للتصنيع المشترك مع مصنع 100 ومصنع 200 الحربي من أجل تصنيع k9 على ثلاث مراحل، معقبا: “خلال خمس سنوات ستكون مصر قادرة على أن تقوم بالإنتاج المحلي بعمق تصنيع 50% لمنظومة التسليح بالكامل وسعداء للتعامل مع الجانب المصرى”.

وفي سياق أخر، شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن معرض " ايديكس 2021 " ، تحت عنوان " مصر القوة والسلام " .

وجاء في التقرير تفاصيل أبرز المشروعات التي شهدتها الدولة المصرية ، خلال السنوات الماضية ، موضحا وحدة شعبها وجيشها في امتلاك كافة اشكال القوة ، وبناء مجدها العسكري ، عبر امتلاك أبرز النظم الدفاعية .

وتناول التقرير كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث عن عراقة الجيش المصري في كلمة سابقة له ، حيث كان يؤكد للعالم قوة الجيش المصري وثوابته التي لا تتغير على مر الزمن . 

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل بـ افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021.

وهنأ  الرئيس الحضور بـ افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، موضحًا أن الحضور ضخم، ويعكس قوة كبير لـ التواجد و التنظيم ولحجم وقدرة الشركات المشاركة.


وأضاف الرئيس السيسي خلال النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، "  اتمنى لكم التوفيق وإقامة سعيد فى مصر خلال أيام المعرض".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجناح الكوري منظومة التسليح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2021

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