علي السيد : مصر طورت صناعتها العسكرية خلال الخمس سنوات الماضية| فيديو

قال علي السيد ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، تعقيبا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ معرض " ايديكس 2021 " ، إن مصر طورت صناعتها العسكرية خلال الخمس سنوات الماضية بصورة كبيرة ، وذلك من خلال اعتماد مصر على تصنيع المعدات العسكرية بصورة كبيرة .

وأضاف علي السيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 "، أن مساعي مصر تهدف لمواكبة التطور في العالم في هذا المجال ، متابعا : " مسألة تنوع السلاح أضافت لمصر الكثير وجعل لها حضور قوي في العالم " .

وأشار " السيد " إلى أن قوة الجيوش والسلاح لها دور محور في استقرار اية دولة بالعالم ، ومواجهة أية مخاطر داخلية أو خارجية .

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشارك فى فعاليات معرض “إيديكس” كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.