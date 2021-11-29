اقتصاد البحرين | مؤشرا البورصة يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,753.99 بارتفاع قدره 9.35 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 716.75 بانخفاض قدره 1.51 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبحسب بيان رسمي فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و985 ألفًا و386 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 464 ألفًا و768 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

وعلى صعيد آخر، أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.32%، عند مستوى 2065.20 نقطة،.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3462 صفقة.

كما واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي وارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13273 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4441 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 2099 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة.