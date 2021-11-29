عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد البحرين | مؤشرا البورصة يقفلان على تباين

مؤشر البحرين
مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,753.99 بارتفاع قدره 9.35 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 716.75 بانخفاض قدره 1.51 نقطة عن معدل إقفاله السابق.


وبحسب بيان رسمي فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و985 ألفًا و386 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 464 ألفًا و768 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 77 صفقة. 

اقتصاد لبنان| مطالب بالاستفادة من إعادة تشغيل خط النفط العراقي الى طرابلس

اقتصاد البحرين| إتفاقية جديدة لزيادة الصادرات إلى الشرق الأوسط

وعلى صعيد آخر، أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.32%، عند مستوى 2065.20 نقطة،.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3462 صفقة. 

كما واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي وارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13273 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4441 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 2099 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة.

البورصة الأردن مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة المصرية الشرق الاوسط

ترشيحاتنا

تسريبات صادمة.. محمد صلاح يقاطع حفل أفضل لاعب في العالم

وزير الإنتاج الحربي يبحث إمكانية التعاون العسكري والمدني مع بلغاريا

الأطباء تفقد 18 عضوا في شهر |كورونا يحصد أرواح أصحاب البالطو الأبيض

دون إصابات أو ضحايا أسفل الأنقاض .. انهيار عقار من 5 طوابق بشبرا

نصيحة من فاتن حمامة.. كريم عبد العزيز يكشف سبب قلة ظهوره الإعلامي

شنطة السوق في التسعينات.. بلاستيك ومخرمة وألوانها جذابة وانقرضت بفعل الزمن|نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

قرار عاجل من كريستيانو رونالدو بشأن حفل أفضل لاعب فى العالم

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز: راضي عن السينما المصرية وحالنا أفضل من 10 سنوات مضت

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

مصر أرض القوة والسلام| فيديو من المتحدث العسكري بمناسبة انطلاق معرض إيديكس للسلاح

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ