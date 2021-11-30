اقتصاد الإمارات|مشروع بـ13.4 مليون درهم بالمنطقة الصناعية بدبي الملاحية

أعلنت مدينة دبي الملاحية - المركز البحري المتخصص لممارسة الأعمال الملاحية والتابع لـ "دي بي ورلد" - عن اكتمال تنفيذ 20% من مشروع لتطوير شبكة إدارة مياه الصرف في المنطقة الصناعية الذي سيربط شبكة الصرف في مدينة دبي الملاحية وميناء راشد و "بي آند أو ماريناز" مع الشبكة الرئيسة التابعة لبلدية دبي.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام” أن المنطقة تضم العديد من ورش العمل والمستودعات وصالات العرض والمحلات التجارية والمساحات المكتبية وغيرها من المرافق المثالية للشركات الكبرى المتخصصة في الخدمات الملاحية.

وتستقطب المنطقة الصناعية حاليًا العديد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات البحرية لاسيما في مجالات رفع وإصلاح السفن وتصنيع اليخوت .. ويهدف المشروع التطويري الذي يبلغ قيمته 13.4 مليون درهم إلى تلبية الطلب المتزايد على المرافق في المنطقة الصناعية ما يسهم في ارتفاع عدد الوحدات الشاغلة.

وقال أحمد الحماد المدير التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية إن المنطقة الصناعية في مدينة دبي الملاحية تعتبر مركزًا تجاريًا ووجهة للعديد من الشركات البحرية الرائدة حيث بلغ معدل الإشغال في المنطقة الصناعية 82% تضم 299 شريكًا تجاريًا ..معتبراً أن هذه النسبة المتزايدة دفعتهم إلى تنفيذ مشروع تحديث أنظمة معالجة النفايات السائلة لتوفير خدماتهم وفق أعلى المعايير العالمية للشركات العاملة في المنطقة الصناعية.

ولفت إلى أن مدينة دبي الملاحية تعمل باستمرار كي تضمن تلبية متطلبات عملائها سعيًا منها لدعم شركائها وعملائها من أجل تنمية أعمالهم وازدهارها والحفاظ على جودة الخدمات التي تقدمها لهم مع تسهيل عمليات معالجة مياه الصرف في المدينة.

وقد أنجز فريق المشروع التطويري والذي تم إطلاقه في أكتوبر 2020 قرابة 98% من أعمال التصميم و36% من الأعمال الهندسية والتعاقدية ومن المقرر الانتهاء من جميع المراحل في الربع الثاني من عام 2022.



