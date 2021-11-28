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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 973 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 973 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 372 مبايعة بقيمة 777.99 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 108.58 مليون درهم و342 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 669.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بدائرة دبي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الجداف.

جبل علي

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 159.35 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 49.27 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 110.08 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 36.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم.

دبي الفلل التصرفات العقارية الاراضى مليون درهم

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