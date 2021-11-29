حرب أهلية دامية.. اليونان تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا

دعت اليونان، اليوم الاثنين، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب اشتداد الحرب الأهلية، وسط أنباء عن زحف جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائها من العاصمة أديس أبابا.

ومع اشتعال الحرب الأهلية الدامية في إثيوبيا، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي، وجيش تحرير أورومو، فضلا عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد وجيش إريتريا في إقليم تيجراي، هناك مخاوف متزايدة من أن يمتد القتال إلى مناطق أخرى في البلاد.

وفي وقت سابق، طالبت أمريكا ودول أوروبا، رعاياها بمغادرة إثيوبيا وسط اشتعال الحرب الأهلية الدامية، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا.

كما أجلت الأمم المتحدة موظفيها الدوليين من إثيوبيا.