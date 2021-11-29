عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أهلية دامية.. اليونان تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا

دعت اليونان، اليوم الاثنين، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب اشتداد الحرب الأهلية، وسط أنباء عن زحف جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائها من العاصمة أديس أبابا.

 

ومع اشتعال الحرب الأهلية الدامية في إثيوبيا، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي، وجيش تحرير أورومو، فضلا عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد وجيش إريتريا في إقليم تيجراي، هناك مخاوف متزايدة من أن يمتد القتال إلى مناطق أخرى في البلاد.

 

وفي وقت سابق، طالبت أمريكا ودول أوروبا، رعاياها بمغادرة إثيوبيا وسط اشتعال الحرب الأهلية الدامية، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا.

 

كما أجلت الأمم المتحدة موظفيها الدوليين من إثيوبيا.

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن الهجوم العسكري على السودان

السودان يعلن مقتل 40 مسلحا إثيوبيا بالفشقة.. والبرهان: لن نفرط في شبر واحد

أمريكا اثيوبيا إقليم تيجراي أبي أحمد اليونان تيجراي إريتريا الحرب الأهلية أديس أبابا جرائم حرب اخبار اثيوبيا جبهة تحرير شعب تيجراي جيش تحرير أورومو

موضوعات متعلقة

محذرا من متحور أوميكرون.. فوتشي: العالم لن يقضي أبدًا على فيروس كورونا

أطباء جنوب إفريقيا يعلنون أنباء سارة بشأن متحور أوميكرون

ليبيا.. الدبيبة يستأنف قرار استبعاده من سباق الرئاسة

مكالمة هاتفية بين وزير خارجية الإمارات ونظيره الإيراني.. ماذا دار بينهما؟

نبأ سار.. الكشف عن لقاح فعال ضد متحور كورونا “أوميكرون”

استقالة جاك دروسي الرئيس التنفيذي لـ تويتر بعد 16 عاما من العمل..تفاصيل

إعادة الحق لأصحابه.. ما قصة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟

قوة عسكرية طوقت المحكمة.. بيان عاجل من سيف القذافي بعد عرقلة نظر الطعن الانتخابي

ترشيحاتنا

مؤلفة نساء صغيرات.. لويزا ماي ألكوت من خادمة إلى أديبة عالمية| نوستالجيا

منهم محمد صلاح.. ترتيب أفضل 15 لاعبا ضمن اختيارات جائزة الكرة الذهبية

لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض بنكي بـ1.5مليون جنيه بدون ضامن

"أرامكو": السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم

إلا رسول الله.. رمضان عبد المعز: الله تولى الدفاع عن النبي

كيف وصل رأس الحسين إلى مصر ؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

تسريبات.. ميسي يتوج بـ الأفضل فى العالم ورد فعل غير متوقع من صلاح ورونالدو

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

مخاطر شديدة.. بيان صادم من "الصحة العالمية" بشأن متحور أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

تجاهل أم مسألة وقت .. متى تعلن شيرين طلاقها رسميًا ؟

فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ