لأول مرة| مصر تعرض الطائرة بدون طيار NUT بمعرض إيديكس للسلاح

الطائرة بدون طيار NUT

شاركت الهيئة العربية للتصنيع بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX2021"، ودفعت الهيئة بـ طائرة بدون طيار NUT UAS، وهي طائرة بدون طيار متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة.

ووينشر موقع صدى البلد مواصفات ومميزات الطائرة بدون طيار NUT UAS، التي يمكنها تحديد وتتبع الأهداف، والاستطلاع التكتيكي، وتحديد الاهداف، وتصحيح نيران المدفعية، ومجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية "تليفزيونبة-رقمية"،

ومواصفات والطائرة NUT UAS، تسير بسرعة 180 كم/ساعة ، وبسرعة أفقية 120 :140 كم /ساعة ، أقل سرعة : 110كم /ساعة، معدل التسلق : 5كم/ثانية ، أقصى ارتفاع 5كم ، مدى البقاء في الجو 10 ساعات "50 كجم حمولة".

أقصى وزن : 340 كجم، والحمولة المستفادة 50 كجم، ووزن الوقود : من 95 إلى 100 كجم.

عرض منظومات قيادة وسيطرة وطائرات بدون طيار مصرية 100%

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك توجيهات رئاسية بإمتلاك القدرة التصنيعية من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة والجهات الأمنية بإستغلال القدرة التصنيعية والتكنوليجة التي تمتلكها الهيئة العربية التصنيع والجهات المعنية

وأوضح "التراس"، أن إستراتيجية القوات المسلحة تتضمن التكامل بين كافة الجهات التصينيعة في مصر من أجل إنتاج منتج عسكري نهائي على مستوى عال لتلبية الاحتيجات المطلوبة للقوات المسلحة.

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن المنتجات التي ستعرض في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، وهي:

= طائرات التدريب

= طائرات القتال

= طائرات الهليكوبتر

= طائرات بدون طيار لأول مرة

= طائرات بدون طيار متخصصة في أعمل التدريب.

= صناعة الالكترونيات

= عرض منظومات القيادة والسيطرة الآلية لأول مرة ببرامج مصرية 100 % متخصصة بإدارات النيران

= عرض لأول مرة منظومة إداراة الملاحة الجوية في المجال الجوي المصري ببرناج مصري 100%

= عرض منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار مصرية لأول مرة

= عرض منظومات تأمين الحدود بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية لتأمين الحدود البرية والبحرية

وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه على هامش المعرض، سيتم افتتاج أول وأحدث مركز لعمرة الطائرات الهليكوبتر يعمل على عمرة 16 طائرة في وقت واحد بعمالة فنية مصرية 100% تقوم بعملية رفع كفائة وعمرة طائرات الهليوكبتر سواء شرقية أوغربية.

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