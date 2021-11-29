عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطائرة بدون طيار NUT

لأول مرة| مصر تعرض الطائرة بدون طيار NUT بمعرض إيديكس للسلاح

الطائرة بدون طيار
الطائرة بدون طيار NUT

شاركت الهيئة العربية للتصنيع بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX2021"، ودفعت الهيئة بـ طائرة بدون طيار NUT UAS، وهي طائرة بدون طيار متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة.

ووينشر موقع صدى البلد مواصفات ومميزات الطائرة بدون طيار NUT UAS، التي يمكنها تحديد وتتبع الأهداف، والاستطلاع التكتيكي، وتحديد الاهداف، وتصحيح نيران المدفعية، ومجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية "تليفزيونبة-رقمية"،

ومواصفات والطائرة NUT UAS، تسير بسرعة 180 كم/ساعة ، وبسرعة أفقية 120 :140 كم /ساعة ، أقل سرعة : 110كم /ساعة، معدل التسلق : 5كم/ثانية ، أقصى ارتفاع 5كم ، مدى البقاء في الجو 10 ساعات "50 كجم حمولة".

أقصى وزن : 340 كجم، والحمولة المستفادة 50 كجم، ووزن الوقود : من 95 إلى 100 كجم.

عرض منظومات قيادة وسيطرة وطائرات بدون طيار مصرية 100% 

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك توجيهات رئاسية بإمتلاك القدرة التصنيعية من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة والجهات الأمنية بإستغلال القدرة التصنيعية والتكنوليجة التي تمتلكها الهيئة العربية التصنيع والجهات المعنية 

وأوضح "التراس"، أن إستراتيجية القوات المسلحة تتضمن التكامل بين كافة الجهات التصينيعة في مصر من أجل إنتاج منتج عسكري نهائي على مستوى عال لتلبية الاحتيجات المطلوبة للقوات المسلحة.

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  عن المنتجات التي ستعرض في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، وهي:

= طائرات التدريب

= طائرات القتال

= طائرات الهليكوبتر

= طائرات بدون طيار لأول مرة

= طائرات بدون طيار متخصصة في أعمل التدريب.

= صناعة الالكترونيات

= عرض منظومات القيادة والسيطرة الآلية لأول مرة ببرامج مصرية 100 % متخصصة بإدارات النيران

= عرض لأول مرة منظومة إداراة الملاحة الجوية في المجال الجوي المصري ببرناج مصري 100%

= عرض منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار مصرية لأول مرة

= عرض منظومات تأمين الحدود بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية لتأمين الحدود البرية والبحرية

وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه على هامش المعرض، سيتم افتتاج أول وأحدث مركز لعمرة الطائرات الهليكوبتر يعمل على عمرة 16 طائرة في وقت واحد بعمالة فنية مصرية 100% تقوم بعملية رفع كفائة وعمرة طائرات الهليوكبتر سواء شرقية أوغربية.

CC6EE690-2963-425F-8ABB-2DDB6713F31B
CC6EE690-2963-425F-8ABB-2DDB6713F31B
18BD6DF6-8662-4A5A-B1CB-E9C37DE01C57
18BD6DF6-8662-4A5A-B1CB-E9C37DE01C57
D07B067C-29C2-4ADB-9703-9531C443A3B9
D07B067C-29C2-4ADB-9703-9531C443A3B9
DD03E8B3-635B-43A4-9C18-F4277246FA4B
DD03E8B3-635B-43A4-9C18-F4277246FA4B
6E59C256-9080-4F90-895A-ACF39642DB06
6E59C256-9080-4F90-895A-ACF39642DB06
الهيئة العربية للتصنيع EDEX2021 طائرة بدون طيار موقع صدى البلد الفريق عبد المنعم التراس

ترشيحاتنا

مؤلفة نساء صغيرات.. لويزا ماي ألكوت من خادمة إلى أديبة عالمية| نوستالجيا

منهم محمد صلاح.. ترتيب أفضل 15 لاعبا ضمن اختيارات جائزة الكرة الذهبية

لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض بنكي بـ1.5مليون جنيه بدون ضامن

"أرامكو": السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم

إلا رسول الله.. رمضان عبد المعز: الله تولى الدفاع عن النبي

كيف وصل رأس الحسين إلى مصر ؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

تسريبات.. ميسي يتوج بـ الأفضل فى العالم ورد فعل غير متوقع من صلاح ورونالدو

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

مخاطر شديدة.. بيان صادم من "الصحة العالمية" بشأن متحور أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

تجاهل أم مسألة وقت .. متى تعلن شيرين طلاقها رسميًا ؟

فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ