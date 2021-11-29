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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة: أويد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

لطيفة
لطيفة

كشفت الفنانة لطيفة عن رأيها فى القرارات التى أصدرها مؤخرا الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين التى تخص أغانى المهرجانات ومنع عدد من مطربيها. 

وقالت لطيفة خلال لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى: "أويد هانى شاكر لما يقرره تجاه أغانى المهرجانات والايفاف اوالابتذال الذى تشهده الساحة الفنية فى الفترة الاخيرة. 

وأضافت لطيفة : “أرغب فى ان يكون هناك عدد من النجوم يقدمون اغانٍ تعيش مع الجمهور لسنوات طويلة مثل ما سبقنا من أجيال مختلفة مثل الموجي وبليغ حمدي والسنباطي”. 

إطلالة لطيفة 

نشرت الفنانة لطيفة، عدة صور  جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لطيفة قائلة “ About last night ”.

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يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.  

وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الاستاذ" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في سبتمبر الماضي.

لطيفة الفنانة لطيفة هاني شاكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين

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