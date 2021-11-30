وكيلة هندسة بنها تكشف تفاصيل اختيارها ضمن أفضل 20 امرأة في العالم..فيديو

كشفت الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية هندسة بجامعة بنها، تفاصيل اختيارها ضمن أفضل 20 إمرأة في العلوم تفوقًا في العالم، قائلة: "كتاب الصعود للقمة من الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي ومجلس عمداء الهندسة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بعمل تصويت في كل قارة للسيدات الأكثر تأثيرًا"، مشيرة إلى أنه تم اختيارها كأحد السيدات التي أثبتت نفسها في وطنها وتعاونت مع العالم الخارجي.



وأضافت "غادة" مداخلة هاتفية في برنامج “ راى عام ” المذاع علي قناه “ اون اى ” ، أن كتاب الصعود للقمة يتابع السيدات في مجال الهندسة من حيث الشق العملي ومدى وصولهم لمناصب قيادية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والشق البحثي، ويقوموا باختيار قصص ملهمة تمكنت من الصموت وإثبات نفسها، خاصة أنه من المعروف أن المرأة في مجال التكنولوجيا يكون مجهودها مضاعف لإثبات قدرتها للأطراف الأخرى.

وتابعت، أنه يتم متابعة مدى الوصول في مجال البحوث ومعامل النشر بالنسبة للوطن في مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجية، مؤكدة: "بفضل ربنا عندي 42 بحث منشورين محكمين دوليًا بجانب ما يتم عمله مع المجتمع كأنشطة، وكان لدي مجموعة أنشطة في انضمامي لأحد المؤسسات الخيرية وعملنا على خدمة المجتمعات العربية والمحتاجة باستخدام العلوم والتكنووجيا".