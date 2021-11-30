عايدة رياض: عدم إنجابي للأبناء زود إحساس الملل عندي..فيديو

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها ابتعدت لفترة طويلة عن الفن، مضيفة:" عدم انجابي للأبناء ساهم في زيادة معدل الممل بالنسبة لي في فترة ابتعادي عن التمثيل ".



وأضافت عايدة رياض في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" محرم فؤاد زوجي كان بيسافر للعمل كثيرا وفي مرة قابلنا الفنان يونس شلبي وطلبت من يونس شلبي أن يطلب من زوجي محرم أن أعود للتمثيل مرة اخرى ".

وتابعت عايدة رياض:" وافق زوجي محرم فؤاد على عملي في دور مع الفنان يونس شلبي، ثم رشحني الفنان صلاح السعدني لـ فيلم اخر وطلبت منه طلب الأمر من محرم فؤاد ".

واكملت عايدة رياض:" دوري في ليالي الحلمية لم يكن دوري وكان دور الفنانة معالي زايد ولكنها اعتذرت وتواصل معي صلاح السعدين للمشاركة في ليالي الحلمية ".

