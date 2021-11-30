الأهلي يتفاوض مع الفيفا بسبب تعارض كأس العالم والأمم الإفريقية

أجري النادي الأهلي اتصالات مع عدد من مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لحل أزمة تعارض مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون .



قال شبانة في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC:: "حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مونديال الأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بينما تقام بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل."



وأضاف: "كلف محمود الخطيب رئيس النادي خالد مرتجى أمين الصندوق بإجراء اتصالات مع مسئولي "كاف" لحل تلك الأزمة وإيجاد حلول لها".



ويضم المنتخب الوطنى 7 لاعبين من الأهلى بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم مثل على معلول وأليو ديانج وبدر بانون وهو الأمر الذى سوف يؤثر على مستوى الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم .