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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شطة يطالب الاتحاد الإفريقي بمساعدة الأهلي في أزمة مونديال الأندية

عبدالمنعم شطة
عبدالمنعم شطة

قال عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد الدولي للكرة الدولي، اختلق أزمة كبيرة بعد إعلانه عن موعد مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف عبدالمنعم شطة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد الإفريقي فقد الكثير من قوته بعد رحيل عيسى حياتو وأصبح الكاف حاليا تحت سلطة الفيفا.

وأوضح عبدالمنعم شطة، إن هناك ناد كبير مثل الأهلي سيمثل مصر وإفريقيا ويجب على الاتحاد الإفريقي التحرك من أجل الدفاع عن حقوق الأهلي.

وتابع :" للأسف، الاتحاد الدولي لكرة القدم هي من تدير الكرة في أفريقيا في غياب تام لمسؤولى الاتحاد الأفريقي".

الاتحاد الافريقي كأس العالم الأهلى الاتحاد الدولي

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