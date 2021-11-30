الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية ضمان العدل وضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال إشراف الرئيس على اجتماع ضم رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي وكاتبة الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي عائدة حمدي.

وشهد خلال الاجتماع متابعة الوضع الاقتصادي والمالي بتونس وعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقترحه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي كما تم التطرق إلى سبل إعادة تحقيق النمو الاقتصادي وتفادي التضخم المالي فضلا عن آليات استعادة المالية العمومية لثوابتها.



وأكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة إيلاء الأولوية للفئات الهشة في برنامج الإصلاحات وتعزيز الحوكمة والحرص على شفافية المالية العمومية.