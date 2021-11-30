لم ننشأ علي فكرة نمبر وان.. ماجد الكدواني نعمة في حياتي وأخويا.. أبرز تصريحات كريم عبد العزيز في حوار فعاليات مهرجان القاهرة

اقيم حوار مفتوح مع الفنان كريم عبد العزيز ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد تكريمه في حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة للتميز، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي.

وتحدث كريم عبد العزيز عن تكريمه بالقاهرة السينمائي وسبب تأخر أعماله الفنية

كريم عبد العزيز قال خلال الحوار ": أنا سعيد بجائزتي بمهرجان القاهرة، واعتبر أن تلك الأيام هي الأهم في حياتي وأتوجه بالشكر إلى محمد حفظي رئيس المهرجان على تلك الدعوة".

وتحدث عن سبب تأخر خروج أعماله الفنية إلى النور، وقال" : نحن كجيل كنا عكس الجيل الذي سبقنا فقد تميزوا بغزارة الإنتاج، وأستطيع القول بأن ما فعلناه غلطة، والصح أن نخرج من عمل وندخل في آخر.

كريم عبد العزيز يوحه رسالة لـ منى زكي والكدواني

وتحدث كريم عبد العزيز ، عن تقديم الفنانة منى زكي له في المسرح ، وقال: "كنت سعيد جدا ولم أصدق وابتدت رحلة بيننا من البداية ومنى أكتر واحدة عملت معاها ثنائي في السينما، وهند صبري ونيللي كريم وفرحتي بوجودها كانت من القلب.

كما تحدث عن ماجد الكدواني وقال: "ماجد نعمة في حياتي وأخويا وصاحبي وهو إنسان حقيقي وصادق".

مبيحبنيش.. كريم عبد العزيز يكشف سبب ندرة أعماله المسرحية

وتحدث كريم عبد العزيز، عن رأيه في صناعة الفن حاليا، وقال": الصناعة تطورت مؤخرا وتقنيات الفيلم أصبحت عالية وأصبحنا نتواجد خارجيا ، والفيلم العربي مؤخرا له وزن وثقل أكثر على جميع مستويات الفيلم.

وعن ندرة أعماله عن المسرحية": قال انا قدمت مسرحية واحدة فقط في مشواري وهى حكيم عيون واعتقد إن المسرح محبنيش ولم استطع أن التزم بمواعيده".

كريم عبد العزيز يكشف سر تأجيل الجزء الثاني من الزيبق

وقال كريم": أحب السينما اكثر من الدراما بحكم دراستي.

كما كشف عن سبب تأجيل الجزء الثاني من الزيبق وقال": انشغلنا بعدد من الأعمال الفنية ودخلنا الاختيار ولكنه قادم في الطريق".

كريم عبد العزيز للجيل الجديد: احترموا الصناعة

كريم عبد العزيز تحدث عن نصائحه للجيل الجديد وقال": حب شغلك واحترم ميعادك والصناعة التي تعمل بها، ووالدي دائما كان يقول احنا مخترعناش السينما، احنا ورثناها ممن سبقونا والكلمة التي طبقت على اى شئ سوف ينجح هى الاحترام".

لما أوصل الأربعين .. كريم عبد العزيز يرد على عمليات التجميل

ووجهت احد الحاضرين سؤالا لكريم عن عمليات التجميل ورد ساخرا": لما اوصل للاربعين هبقى اشوف، والشنب من اجل فيلم كيرة والجن ومازلنا نصور العمل، والاختيار ٣ نصوره قريبا مع احمد السقا وعز.

كريم عبد العزيز يكشف صعوبات مشواره الفني

وكشف عن الصعوبات التي واجهته في مشواره وقال ": لاتوجد مرحلة إلا وبها صعوبات أى مهنة بها صعوبات خصوصا ان مهنتنا شهدت تغيرات وتطورات سياسية واجتماعية وهي من اصعب ما مرعلينا كجيل، نشات في بيت مخرج وكبرت على السينما وتربيت على التفكير وان اقول رأيي واكبر نعمة لي هى دراسة الإخراج.

كريم عبدالعزيز: أتمنى إعادة تقديم هذا الفيلم للزعيم عادل إمام

وكشف كريم أنه يتمنى إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط لعادل إمام.

كما كشف طريقة اختياره للأفلام وقال": إذا وجدت نفسي متابعا للورق ومشدود له فسأختاره، لكن عكس ذلك أتركه.

كريم عبد العزيز: لا أقلق من تقدم عمري والوسامة ليست أساس الفنان

وتحدث كريم عبد العزيز عن وسامة النجوم وقال": انا لايقلقني فكرة السن، حتى النجوم في الخارج لايركزون في هذا الامر، ووجودي في اى مرحلة عمرية لايسبب لي اى أزمة، والوسامة ليست الاساس الذي نبيع بيه الفيلم وتلك النقطة لاتجعلك تكمل مشوارك الفني.

رفضت أدوارا كثيرة ورأيت مكاني.. كريم عبد العزيز يكشف أسرار بداياته

تحدث كريم عن بداياته في الفن وقال": الممثل لايستطيع ان يفرض نفسه على مخرج وفي بداياتي اعتذرت عن ادوار كبيرة جدا، وانا كنت ارى المكان الذي سأصل اليه، وبالفعل وجدت الطريق الذي أردته.

وتابع ": كنت اضع الفنانين عادل امام ونور الشريف أمام عيني وكبرنا على أفلامهم واختيارتهم السياسية والفنية وكل الجيل الذي سبقنا.

وتحدث عن وجوده في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة وقال": حامد عرفني على شريف عرفة في اضحك الصورة حلوة وقال عايز يقابلك واعطاني المشهد الاهم مع أحمد زكي، وتعجبت كثيرا وربنا وفقني في بداياتي ان اعمل مع كبار النجوم وان اقف مع احمد زكي وسيناريو وتأليف وحيد حامد كنت مدفي بالكبار.

كريم عبد العزيز يعلق على لقب نمبر وان

كشف كريم عبد العزيز عن اكثر دور ارهقة نفسيا وقال": الفيل الازرق كان صعبا واثر فيا كثيرا.

ورد كريم على لقب نمبر وان وقال": تربينا على مدارس محترمة في الفن ودائما نحتضن الجيل الجديد ولم نكبر على فكرة نمبر وان ونمبر ٢ وانا مرة سأحقق ايرادات وصديقي مرة سيحقق وهكذا ولم نكبر على مدارس التمييز.