حمو بيكا عن أحدث حفلاته: الحمد لله على العظمة

شارك مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، فيديو جديد، من أحدث حفلاته، بحضور عدد كبير من الجمهور، ونشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق بيكا على الفيديو: "الحمد لله ع العظمة دي.. ربنا يديمها نعمة".



وكان مطرب المهرجانات، حمو بيكا، قد أثار حالة من الجدل، في رسالة حادة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الحمد لله.. ـنا مش مستني حد زيك يقولي اقرأ أو ما تقراش.. أنا معايا أخواتي هما عيني وضهري.. أنا بقي اللي بقولك، شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه”.

وتابع: “يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي ييدك دور تمثله ولا حاجة .. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطه وقرارت وحقي هاخده ”.