أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت اليوم.

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، 22 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية.

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 25 و27 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة.

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 24 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و33 جنيهًا للساسو، واستقرت الأمهات البيضاء عند 19 جنيهًا فى المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 39 جنيهًا للمستهلك.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 7.25 و7.50 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 19 جنيهًا.

فيما حافظت أسعار البيض اليوم 30 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية على استقرارها عند 35 و37 جنيها للطبق فى المزرعة.

وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

واستقرت أسعار البيض اليوم عند 39 جنيهًا للطبق الأبيض، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

ودار سعر كرتونة البيض اليوم بين 39 و41 جنيهًا.

