برلماني: التعاون مع السوق الإفريقية يحول حلم الـ 100 مليار صادرات مصرية لحقيقة

بعد تصريحات رئيس الوزراء..

أشاد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ ، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا،مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تنتهج خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات ، مع تذليل كافة العقبات أمام الصناعة المصرية ، لوضع مصر ومنتجاتها فى مصاف دول العالم المصدر .

و أوضح “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التعاون بين مصر و دول الكوميسا سيساهم فى فتح أسواق جديدة أمام الدولة المصرية ، لاسيما فى ظل حاجة السوق الأفريقية إلى المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى زيادة نسبة الصادرات ، و عمليات التبادل التجاري لاسيما مع دول أفريقيا ، الأمر الذي بدوره سيسهم فى تحقيق قوة دفع للخطة المصرية التى تنوى تنفيذها على المستوى البعيد وهي الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية .

و أكد عضو الشيوخ أن الدول الإفريقية سوق واعدة ، وتحتاج للمنتج المصري، الأمر الذي يعزز الاستفادة من مزايا القمة ، وذلك من خلال إتاحة الفرص الكبرى للاستثمارات الأجنبية، ولتيسير نفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، بما يسهم فى علاج مشكلات الميزان التجاري المصري ، وزيادة الصادرات المصرية بشكل كبير عن المتوقع .

و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس الاثنين، لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.



وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية القصوى لملف الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وسبل تعزيزها، ومن أجل ذلك فإن الحكومة عكفت على الانتهاء من صياغة خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة السمراء.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تسلم مصر رئاسة "الكوميسا"، من أن مصر ستعمل خلال رئاستها لهذا التكتل الإفريقي على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع.



وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ومن أجل ذلك، عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التحضيرية بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي بعض المجالس التصديرية في مجالات: الكيماويات، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والحراريات.



واستعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء التي تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 في ظل حزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية.