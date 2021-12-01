تحرك برلماني لرفع أسعار توريد محصول قصب السكر

تقدم النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الرزاعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن المطالبة برفع سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية لمحصولى قصب السكر ، وبنجر السكر، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا.

أوضح “ الشوربجي ” خلال تصريح لـ “ صدى البلد ” أن الفترة القليلة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة لأزمة تضخم عالمية ، لافتا إلى انه وعلى الرغم من ذلك سجلت الزيادة الأخيرة لأسعار توريد قصب السكر عام 2017 ، بـ 720 جنيها.

زيادة الرقعة الزراعية

وطالب عضو زراعة النواب خلال طلب الإحاطة بضرورة رفع أسعار توريد محصولي قصب السكر و بنجر السكر ، وضرورة تقديم تسهيلات أمام المزارعين وتشجيعهم لزيادة مساحة الرقعة الزراعية ، وتحقيق رؤية مصر 2030 .