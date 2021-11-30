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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سقوط 5 لصوص سرقوا محطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة بالإسكندرية

المتهمون
المتهمون

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مجموعة بطاريات خاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الإتصالات بالإسكندرية.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل بسرقة بعض البطاريات الخاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الإتصالات كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل ، تم استهدافهم وضبطهم.

 اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم وقيامهم ببيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل خردة) "تم ضبطه" وأرشد عن المسروقات.

باستدعاء أحد مسئولى الأمن بشركة الإتصالات المشار إليها، قرر بأن تلك البطاريات خاصة بموقع الشركة وأضاف بعدم قيام الشركة بتحرير ثمة محاضر وإتهم سالفى الذكر بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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سقوط 5 لصوص سرقوا محطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة بالإسكندرية مديرية امن الاسكندرية إحدى شركات الإتصالات وزارة الداخلية

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