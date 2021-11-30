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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تحبط تهريب أكثر من 500 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون للسعودية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أفادت السلطات السورية ، الثلاثاء، بإحباط تهريب أكثر من 500 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة ضمن شحنة من أكياس المعكرونة كانت في طريقها إلى السعودية، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أنها ضبطت الجهات المختصة اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة معدة للتصدير إلى السعودية ، مشيرة إلى أن الشحنة تضمنت نحو 525 كيلوجراماً من الحبوب.


وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مراراً عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاجون، آخرها في 24 من الشهر الحالي تضمنت 525 كيلوغراماً مخبأة أيضاً في أكياس معكرونة.

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وتم ضبط 180 ألف حبة الشهر الحالي أيضاً داخل علب حلاوة في دمشق، وأخرى الشهر الماضي تزن 650 كيلوغراماً أي أكثر من أربعة ملايين حبة تم ضبطها داخل سيارة على أوتوستراد حمص دمشق.

 

وتعد حبوب الكبتاجون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.

 

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

سوريا السعودية مكافحة المخدرات تهريب مخدرات حبوب الكبتاجون مكافحة المخدرات والجريمة

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