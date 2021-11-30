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رئيس التحرير
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محافظات

تنفيذي الشرقية يُناقش الكتب الواردة بخصوص تحديد رسم طلب الحصول على شهادة التسجيل المكاني

صدى البلد

ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من الكتب الواردة من المديريات والهيئات ومراكز المدن لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وموافقات للصالح العام ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والعميد أحمد صبري عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية ، و العقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق ، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 

وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تقديم طلب الحصول علي شهادة التسجيل المكاني الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالحي أو المركز وذلك لتقديمها للحصول علي نموذج 10 الخاص بالتصالح أو شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وتحديد رسم طلب الحصول علي شهادة التسجيل المكاني بمنظومة التراخيص الجديدة بقيمة 300 جنيه بالنسبة للمدن لكل طلب تصالح و 200 جنيه بالنسبة للقرى لكل طلب تصالح علي أن تودع حصيلة هذه المبالغ عن طريق المركز التكنولوجي الخاص بكل مركز ومدينة وحي بحساب صندوق الخدمات بالمحافظة.

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كما وافق المجلس التنفيذي علي المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 م أملاك دولة خاصة لصالح مديرية الأوقاف بالشرقية والمُقام عليها مسجد نور الإسلام بقرية غزالة الخيس التابعة لرئاسة مركز الزقازيق وذلك لإحلال وتجديد المسجد .

 

وخلال الإجتماع تم استعراض الكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء (الأمانة العامة) بشأن الحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها في مصر لما لها من آثار سلبية علي صحة المواطنين والاقتصاد القومي وتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية ومنها حظر التدخين نهائياً بكافة صورة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلزام المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ومعاقبته على إخلاله بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد عن 100 جنيه.

 

كما وافق المجلس التنفيذي على ما جاء بالمذكرة المقدمة من إدارة مرور الشرقية بتحصيل 10 جنيهات على تصريح خط سير خارج المحافظة لسيارات الأجرة وتؤول لصالح تحسين الخدمة المرورية.

 

وفي نهاية الإجتماع إستعرض مدير إدارة الشؤون القانونية أعمال لجنة المسميات رقم (7) لسنة 2021 ، ليؤكد محافظ الشرقية على عدم رفع إسم متبرع بقطعة الأرض المُقام عليها المشروع الخدمي وإطلاق إسم آخر عليه حفاظاً على حقوق المواطنين.

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