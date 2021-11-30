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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإخلاص في العمل شرف وواجب ديني ووطني.. ندوة بشباب الشرقية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " الاخلاص في العمل شرف وواجب ديني ووطني " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

 

محافظ الشرقية يأمر بسرعة الاستجابة والرد على شكاوى المواطنين

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

 

https://www.facebook.com/yssharkia

 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ محمد رجب صديق معاون وكيل وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يوضح فيها أن العمل هو أساس الحياة وهو الوسيلة التي يرقى بها الفرد والمجتمع وهو واجب وطني على أبنائه ، فلابد أن يعمل كل مواطن في مجاله ويبذل طاقاته ويبدع ليرقى بمكانه ومجاله وتخصصه حتى ينهض بوطنه, فالأوطان تبنى بالعمل وزيادة الإنتاج الذي يعمل بدوره على تحقيق التقدم والتطور وتحسين الإقتصاد.

الشرقية وزير الشباب محافظ الشرقية وزير الشباب والرياضة الرياضة شكاوى المواطنين التحول الرقمي

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