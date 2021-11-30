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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة جيلان علاء.. لقاء الخميسي تشارك متابعيها بأحدث ظهور على إنستجرام

لقاء الخميسي و جيلان
لقاء الخميسي و جيلان علاء

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت  لقاء الخميسي بإطلالة جذابة برفقة الفنانة جيلان علاء، مما نال إعجاب متابعيها.

 

وحلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON E الفضائية، ونرصد في التقرير التالي أبرز ما قالته خلال اللقاء.

 

لقاء الخميسي: المسرح حياتي.. و2021 شهد نقلة كبيرة لي| فيديو

 

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن  المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:"  أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص".

 

وأضافت  لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"   أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة  وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات  تطلعني  لآخر سلمة  بس أحياناً   الدنيا بتقف".

 

وتابعت لقاء الخميسي:"  توقفت كثيرا عن العمل   بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت  “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل " أبواب الشك " ورجعت في " ضد الكسر " وكنت ماضية " إجازة مفتوحة " وبعدين  " حتة من القمر “”.

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