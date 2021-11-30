خطة لرعاية الشباب صحيا.. رئيس رياضة النواب يكشف تفاصيل لقائه بمساعد وزير الصحة

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، تفاصيل لقائه بالدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل .

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية لحضور اجتماع بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لوضع خطة متكاملة للاهتمام بالرعاية الصحية للشباب والمراهقين في محافظات التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم يمثلون النسبة الأكبر من عدد السكان في المحافظات والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل والعمل على استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم.



وأوضح الدكتور محمود حسين انه استمع خلال اللقاء لدور هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل ومدي توفيرها الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل منشآتها الطبية والتعرف علي التزامها بمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية وتيسير حصولهم عليها بالميكنة والتحول الرقمي للخدمات وذلك في نطاق محافطة بورسعيد وباقي المحافظات.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالخدمات المقدمة من هيئة الرعايا وكذلك استحداثها العديد من الخدمات الطبية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم بما وفر عناء ومشقة السفر من على كاهل المرضى وذويهم وخفف عبء المرض عليهم.

وعبر رئيس لجنة الشباب عن سعادته باعتباره أحد النواب عن أهالي محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باكتمال المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لأبنائها والعائد الصحي والإنساني الضخم لهذه المنظومة على المواطنين.