كأس العرب .. ملخص تصريحات كيروش قبل مواجهة مصر ولبنان

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر ان ملاعب كأس العالم 2022 التي شيدتها قطر وستقام عليها منافسات بطولة كأس العرب الحالية ، ستعطي لاعبي المنتخبات المشاركة الشعور ببيئة كاس العالم وستحفزهم على العمل بقوة من أجل التأهل الى مونديال 2022 .



جاء ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم والخاص بمباراة اليوم الذي ستجمعه مع نظيره اللبناني ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي تستضيفها الدوحة، وتنطلق اليوم وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.



وقال كيروش : سعيد بجودي هنا في قيادة منتخب مصر بكأس العرب ولدينا طموح كبير للوصول لابعد نقطة في البطولة المنتخب يضم في صفوفه عناصر جديدة



واضاف كيروش المنتخب يضم عناصر جديدة لاتقل مستوى عن المحترفين خارج مصر الذين سيغيبون عن صفوف المنتخب في هذه البطولة التي استعد لها المنتخب جيدا ويهدف من خلال مشاركته فيها للفوز بلقبها .



وأضاف استعدينا جيدا لمواجهة لبنان ومباراة الغد مهمة بالنسبة ،وهذه البطولة ستضيف بعض الامور التكتيكية والتكميلية لتهيئة عناصر المنتخب نفسينا من أجل الانتقال من مرحلة الى اخرى ثم الصعود خطوة بخطوة وهذه هي خطة المنتخب في البطولة حتى الوصول الى النهائي ، و تابع "سنبذل قصارى جهدنا في البطولة من أجل اسعاد الجماهير المصرية بتحقيق نتائج مرضية " .



وأشار الى انه زار قطر كثيرا وفي كل مرة يرى تطورا كبيرا في منشآتها وهذا دليل على ان قطر تعمل بجد من أجل تطور اللعبة في العالم .وان تحضيرها لكأس العالم يسير وفق ماهو مخطط .

ومبينا ان الجهاز الفني قام بدارسة المنتخب اللبناني وتمنى ان يكون المنتخب هو الأفضل غدا من اجل الفوز



ومن ناحيته قال لاعب المنتخب المصري عمرو السولية، انه سعيد بالتواجد في قطر ، وان البطولة تعتبر تجربة مفيدة لهم قبل خوض أمم افريقيا ومبارياتها خير فرصة للاعداد لافريقيا وطموح المنتخب في هذه البطولة الوصول الى ابعد مدى والفوز باللقب خاصة ان المنتخب يضم عناصر جديدة ، سيكون لها اثر جيد في مستوى الفريق .



وأكد ان غياب لاعبي المنتخب المصري المحترفين في اروبا سيكون له تاثير كبير في المنتخب لكن العناصر الحالية جيدة لها هدف تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب ، ومشيرا الى ان البطولة فرصة كبيرة لبعض اللاعبين بالتواجد امام جماهير المصرية التي تقف دوما مع الفريق .



وامتدح التنظيم القطري الجيد لهذه البطولة وقال "هناك تطور في البنيات في قطر وان تنظيم قطر لكاس العالم يمنح بقية الدول العربية هذا حلم تنظيم المونديال ، ومعبرا عن ان اجواؤ بطولة العرب في ملاعب المونديال القادم تمنح اللاعبين معايشة حلم كأس العالم مما يزيد طموح لاعبي المنتخبات المتواجدة في هذه البطولة من أحل التأهل الى مونديال قطر 2022 .