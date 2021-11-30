احترس.. 5 مضاعفات خطيرة لاختلال مستوى السكر وحلول عملية للنجاة منها

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمملكة السعودية بتحذير المواطنين من اختلال مستوى السكر في الدم سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض .

وأوضحت أمانة المدينة المنورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك ى 5 مضاعفات خطيرة تحدث بسبب تذبذب مستوى السكر فى الدم وعدم استقراره.

وكشفت أن الأشخاص المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لذا لابد من الحفاظ على وزن صحي وعدم زيادة الكوليسترول .

ولفتت الأمانة الانتباه إلى أن أهم مضاعفات عدم استقرار مستوى السكر في الدم فى النطاق الطبيعي والصحي، وهى:

- فقدان النظر

- السكتة الدماغية

- أمراض الكلى

- أمرض القلب

- تلف الأعصاب

قدم الخبراء عدة نصائح لمرضى السكرى أهمها الاهتمام بممارسة الرياضة واتباع نظام صحي يوميًّا للحفاظ على صحة الجسم وعلى مستوى السكر في الدم.

ونصحو بتناول الوجبات على فترات متباعدة خلال اليوم، وألا يزيد الوقت بين الوجبات الرئيسية على 4-5 ساعات بالإضافة إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسة بفارق ساعتين ونصف.

يساعد تناول الوجبات على فترات منتظمة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن النطاق المطلوب، و فحص مستويات الكوليسترول بانتظام فيمكن أن يؤدي مرض السكري لحالة تسمى اضطراب شحميات الدم السكري وتؤدي لانسداد الشرايين ومشاكل في القلب.

ويمكن أن يساعد الدمج بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة في التخفيف من مخاطر المضاعفات التي قد تحدث لمرضى السكري خاصة المصابين بالنوع الثاني.