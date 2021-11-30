عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. 5 مضاعفات خطيرة لاختلال مستوى السكر وحلول عملية للنجاة منها

مستوى السكر في الدم
مستوى السكر في الدم

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمملكة السعودية بتحذير المواطنين من اختلال مستوى السكر في الدم سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض .

وأوضحت أمانة المدينة المنورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك ى 5 مضاعفات خطيرة تحدث بسبب تذبذب مستوى السكر فى الدم وعدم استقراره. 

وكشفت أن الأشخاص المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لذا لابد من الحفاظ على وزن صحي وعدم زيادة الكوليسترول .

ولفتت الأمانة الانتباه إلى أن أهم مضاعفات عدم استقرار مستوى السكر في الدم فى النطاق الطبيعي والصحي، وهى:

نوعان من الإصابة بالقدم السكري.. تعرف عليهما

6 أمراض تسببها السمنة المفرطة.. السكرى والضغط والقلب أبرزهم

- فقدان النظر

- السكتة الدماغية

- أمراض الكلى

- أمرض القلب

- تلف الأعصاب

قدم الخبراء عدة نصائح لمرضى السكرى أهمها الاهتمام بممارسة الرياضة واتباع نظام صحي يوميًّا للحفاظ على صحة الجسم وعلى مستوى السكر في الدم.

ونصحو بتناول الوجبات على فترات متباعدة خلال اليوم، وألا يزيد الوقت بين الوجبات الرئيسية على 4-5 ساعات بالإضافة إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسة بفارق ساعتين ونصف.

 يساعد تناول الوجبات على فترات منتظمة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن النطاق المطلوب، و فحص مستويات الكوليسترول بانتظام فيمكن أن يؤدي مرض السكري لحالة تسمى اضطراب شحميات الدم السكري وتؤدي لانسداد الشرايين ومشاكل في القلب.

ويمكن أن يساعد الدمج بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة في التخفيف من مخاطر المضاعفات التي قد تحدث لمرضى السكري خاصة المصابين بالنوع الثاني.

مستوي السكر المملكة السعودية المدينة المنورة مرض السكر مرضى السكري نظام غذائى صحى الكوليسترول مرضى السكر ممارسة الرياضة مرض السكري

موضوعات متعلقة

لذيذة في الشتاء.. طريقة عمل مكعبات السبانخ

كيف يمكن إنقاص وزن المراهقين بأمان؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل لحم مقلقل

أشهر الخرافات المتداولة عن لقاح الإنفلونزا الموسمية

3 علامات تظهر ببشرتك تدل على نقص فيتامين د

الكرش أزمة الستات والرجالة في مصر .. 9 نصائح تقضي عليه نهائيا .. و5 أطعمة تدمر دهون البطن العنيدة

أكلات ليبيا .. طريقة عمل الرشدة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل الدونات المخبوزة

ترشيحاتنا

الحكومة توضح آليات التعامل مع الفيروس الجديد أوميكرون

الحكومة: لا داعي للرعب من أوميكرون

احترس.. 5 مضاعفات خطيرة لاختلال مستوى السكر وحلول عملية للنجاة منها

الوزراء: شهادة لقاح كورونا الإلكترونية مؤمنة وتصدر بـ 50 جنيهًا

وفقا لقانون الهجرة .. امتيازات للمصريين المقيمين بالخارج.. تعرف عليها

انتقادات واسعة.. فضيحة عنصرية تطارد الرئيس الجديد لـ تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

أوميكرون يضرب إسرائيل.. رصد 34 إصابة بالمتحور الجديد والشاباك يتدخل

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

درجات الحرارة في انخفاض مستمر| نهاية الأسبوع ذروة برودة الجو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

نيللي: السوشيال ميديا خيال علمي تحول لحقيقة

وسط عاصفة تركية مدمرة.. لاجئة سورية تنجب مولودها في عرض البحر|صور

فيديو

فيديو جراف.. تلاسن بين الفنانة بشرى والإعلامية منى عبدالوهاب.. ما القصة

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ