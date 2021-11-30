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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة يستقبل سفير دولة فرنسا بالقاهرة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير مارك باريتي Marc Baréty سفير دولة فرنسا بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وقد قام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بالترحيب بالسفير وتقديم نبذه عامة له عن المتحف ومقتنياته.

وخلال الجولة قام السفير بزيارة قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، كما استمع لشرحِ من الدكتورة عبير أبو المجد كبير أثريين المتحف عن المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف وقاعاته.

وخلال الزيارة، أعرب السفير عن سعادته بزيارة المتحف وإعجابه بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به والتي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما اعرب عن إعجابه بإسلوب العرض المتحفي لهذه القطع الأثرية، مشيراً الى حرصه على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية و التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتعد هذه الزيارة هي أحد الزيارات التي تقوم بها الشخصيات العامة والهامة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في أبريل الماضي.

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المتحف القومي للحضارة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط سفير دولة فرنسا بالقاهرة فرنسا الدكتور أحمد غنيم

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