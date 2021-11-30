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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمان

هديل عليان
هديل عليان

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، تم تنظيم المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي في العاصمة الأردنية عمان وضم نخبة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي و التلفزيون في تجمع يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط 
وحصلت الإعلامية الفلسطينية هديل عليان على جائزة أفضل إعلامية في الشرق الأوسط للعام وسلمها الجائزة السيد أيمن إرشيد رئيس المؤتمر.


وقالت الإعلامية هديل عليان، في تصريحات خاصة إن الجائزة بالنسبة لأي إعلامي هي بمثابة حافز قوي ليظل يقدم الأفضل خلال مشوار عمله خصوصا في ظل المنافسة الكبيره ووسط هذا العدد الكبير من الفضائيات.


وتقدم هديل عليان، برنامج ألوان الشرق على قناة الشرق للأخبار من الإمارات، وهو نوع جديد نحو البرامج الإخبارية المرئية و الناس دائماً شغوفه بالتجديد.

هديل عليان
هديل عليان
هديل عليان
هديل عليان

 

هديل عليان
هديل عليان
هديل عليان

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