البورصات العربية اليوم .. مصر وفلسطين يغردان بخانات الربح.. وتراجع جماعي لأغلب الأسواق في ختام جلسات نوفمبر

البورصات العربية اليوم:

مصر وفلسطين يغردان بخانات الربح

تراجع جماعي لأغلب الأسواق بختام جلسات الشهر

شهدت مؤشرات البورصات المصرية والعربية إنخفاضاً في أغلب الأسواق، وذلك في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، أخر جلسات الشهر، وغردت البورصة المصرية بين العديد من أسواق المال العربية في خانات الربح، وجاءت المؤشرات كالتالى:

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء على أغلب أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والنشطة وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.



وقفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.63% مسجلاً 11395 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 1.27% ليصل إلى 2127.8 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف 1.38% إلى قيمته، منهياً التعاملات عند مستوى 3105 نقاط.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 7 مليارات جنيه ليصل إلى 722 مليار جنيه.

سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 48.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10761.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 289 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الباحة، وريدان، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وأسمنت القصيم، وجرير، والمتقدمة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.96% .



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 194.83 نقطة ليقفل عند مستوى 22.526.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 860 ألف سهم تقاسمتها 2864 صفقة.

البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.01% ما يعادل 0.06 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 599.95 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,076,146 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,534,491 دولاراً نُفِّذت من خلال 169 صفقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 51ر161 نقطة ليبلغ مستوى 96ر6789 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر2 في المئة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 423 مليون سهم عبر 18002 صفقات نقدية بقيمة 7ر122 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيس 24ر66 نقطة، ليبلغ مستوى 92ر5718 نقطة بانخفاض قدره 14ر1 في المئة، من خلال تداول 7ر240 مليون سهم عبر 8220 صفقة نقدية بقيمة 7ر23 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الأول 68ر204 نقطة، ليبلغ مستوى 47ر7345 نقطة، بنسبة انخفاض 71ر2 في المئة، من خلال تداول 3ر182 مليون سهم عبر 9782 صفقة بقيمة 99 مليون دينار كويتي.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.36%، عند مستوى 2057.74 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4131 صفقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 35ر4000 نقطة منخفضًا بـ 9ر117 نقطة وبنسبة 86ر2% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 22ر4118 نقطة.



وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و211 ألفًا و147 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر157% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و633 ألفًا و616 ريالًا عمانيًا.

بورصة قطر

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضًا بمقدار 85.05 نقطة، أي ما نسبته 0.74%، ليصل إلى 11 ألفًا و386.31 نقطة.



وتم خلال الجلسة تداول 196 مليونًا و531 ألفًا و270 سهمًا بقيمة مليار و37 مليونًا و947 ألفًا و768.267 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15371 صفقة في جميع القطاعات.



وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

البورصة العراقية

أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم متراجعًا بنسبة 1.55%, متوقفًا عند 551.95 نقطة، وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 69 شركة, وارتفعت أسهم 5 أخرى, فيما حافظت 10 شركات على أسعار أسهمها.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,403,923,868 سهمًا, بقيمة 1,480,715,864 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 892 صفقة شملت 84 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.

مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,729.60 نقطة بانخفاض قدره 24.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 707.26 نقاط بانخفاض قدره 9.49 نقاط عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و919 ألفًا و805 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 828 ألفًا و376 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 98 صفقة.