مني زكي: سننتهي من فيلم الجواهرجي مع هنيدي قريبا.. وكريم عبد العزيز صديق رحلة الحب

عبرت الفنانة مني زكي، عن قوة علاقتها بالفنان كريم عبد العزيز، مؤكدة انه من نجوم الفن المصري الكبار.

وأضافت منى زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، لم أستطع اعطاء الفنان كريم عبدالعزير حقه في الكلام لخوفي من الإطالة في الحديث، لافتة إلى أن كريم صديق رحلة حب الفن.

وتابعت الفنانة مني زكي، أن هو فنان كبير ورجله على الأرض في الفن، لافتة إلى أن شهدنا صعاب سويا في بداية العمل بمجال الفن.

وأكملت الفنانة مني زكي، سنتهي من فيلم الجواهرجي مع هنيدي قريبا والفنان محمد هنيدي فتح الباب لجيلنا.