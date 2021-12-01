وزير السياحة يشارك في أعمال الدورة 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية|صور

فور وصوله اليوم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك فى إطار أعمال الدورة الـ (24) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، والتي تستضيفها العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر.

وشهدت الجلسة حضور وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، والأستاذة يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وخلال الجلسة تم استعراض أنشطة المنظمة عن الفترة السابقة، وبرنامج عمل المنظمة للعام 2022 /2023 وبحث أوضاع صناعة السياحة بالنسبة للمستجدات الراهنة في القطاع السياحي ومستقبل صناعة السياحة.

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