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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عزة فهمي: أُفضِّل لقب فنانة عن مصممة مجوهرات

مصممة المجوهرات والكاتبة
مصممة المجوهرات والكاتبة المصرية عزة فهمي

أجابت مصممة المجوهرات المصرية، عزة فهمي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول اللقب الذي تفضل أن تحمله، هل هو مصممة حُلي أم فنانة؟؛ قائلة: أنا أحب فنانة طول الوقت لأني عايزه طول الوقت أبقى طايره أعمل التصميمات اللي على مزاجي، لكن لقب مصممة يخضع لبرنامج من شركات حول عدد القطع وخلافها وأشكالها وأحجامها.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الفارق بين لقب مصمم وأن يكون مقترناً بلفظة " فنان " هو أن له مزايا مختلفة، فالمصمم مبدع لكنه مرتبط بـ جداول معينة وأهداف الشركات حول الكميات المنتجة وأحجامها وأصنافها، مقارنة بالفنان، قائلة: أحيانا المصمم هو مبدع أيضا، بس بيبقى عايز يتجنن أحيانا.


وأكملت: وأنا بحب ساعات أتجنن وفي مرحلة ما بحب أبقى الفنانة بعد 50 عاماً من العمل، وهي مدة كفاية عشان أتجنن .


وحول رسالة القطع التي تعمل على تصميمها من الحلي  والمجوهرات قالت: كل مجموعة لها رسالة ثقافية فعلى سبيل المثال المجموعة ذات الطابع الفرعوني في تصميمها، كنت بقدم رجل وأؤخر أخرى؛ لأن التصميمات الفرعونية شهدت نسخاً كثيرة بسيطة ومتواضعة فمكنتش عاوزه أتقارن بأي حد كتلك المعروضة في المتاحف  وهي نسخ مقلدة  في اللوفر وغيره ".


ولفتت إلى أن تصميم القطع الفرعونية كان يخضع لحساب شديد في مخليتها لما وصفته بخشيتها من أجدادها قائلة : " لأني لو معملتش ده بالمستوى المطلوب لن أرضى عن نفسي  ولذا فضلت أن أدرس  التاريخ الفرعوني  ثمانية سنوات حتى  أخرج تصاميمه في أبهى صورة ".

عزة فهمي المصرية عزة فهمي لميس الحديدي مصممة حلي فنانة

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