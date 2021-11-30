كيف يترجم مجلس النواب طموح القيادة السياسية في دعم الشباب والرياضة.. فيديو

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن المواطن يجب ان يكون لدية خلفية عن فعاليات أعضاء البرلمان داخل المجلس ، لافتا الى انه قام بعمل دراسة عن دور الأنشطة الطلابية في دعم طلاب الجامعات .



وأضاف محمود حسين خلال لقائه في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن الفجوة التي كانت متواجدة بين القيادات السياسية والتنفيذية في مصر وطلاب الجامعات كانت تسبب العديد من المشاكل لدى طلاب الجامعات والآن تم التغلب عليها في عصر الرئيس السيسي مؤكدا ان الشباب هم قاطرة التنمية ومستقبل الدول .

وأوضح محمود حسين ، إن الدولة المصرية الان تعمل علي علاج جميع المشاكل التي تمت في العهود السابقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وضع تصور للشباب المصري عام 2014 في كما يجب ان يكون من أجل قيادة التنمية الفاعلية .